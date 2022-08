Incidente con l'autocompattatore, il mezzo si ribalta nelle campagne: paura per un 25enne

Un operatore ecologico di 25 anni è rimasto ferito ed è finito in ospedale a seguito di un incidente, avvenuto questa mattina alle 9.30, lungo la strada provinciale che collega Oria, Torre Santa Susanna ed Erchie, nel tratto San Cosimo alla Macchia - Erchie, in direzione di quest’ultimo comune. Il lavoratore, per cause da accertare, ha perso il controllo di un autocompattatore della ditta Monteco, che si è ribaltato tra le campagne.

I soccorsi

L’uomo era rimasto incastrato tra le lamiere contorte del mezzo ed è stato estratto dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto, oltre ai pompieri, anche 118, polizia locale e carabinieri di Erchie. Ora si cerca di capire cosa sia accaduto. Il 25 enne netturbino non sarebbe comunque in pericolo di vita: quando è stato trasportato all’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi era vigile e cosciente.