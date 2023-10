Schianto tra auto, muore un anziano: la procura dispone autopsia e accertamenti tecnici

La Procura di Trani intende fare piena luce sul tragico incidente di venerdì 6 ottobre, poco prima di mezzogiorno, a Terlizzi, che ha causato la morte di Vito Ottolino, 83 anni, di Triggiano. Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, Francesco Chiechi, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale la giovane conducente della vettura scontratasi con quella guidata dall’anziano, una 22enne di Ruvo di Puglia, ha convalidato il sequestro dei mezzi e soprattutto ha disposto un doppio accertamento tecnico non ripetibile, l’autopsia sulla salma della vittima e una consulenza tecnica cinematica per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.

Gli incarichi saranno conferiti entrambi nella giornata, rispettivamente alle 12 e alle 11.30 al medico legale Sara Sablone, che poi procederà a seguire con l’esame, e all’ingegnere Pasquale Maurelli.

Alle operazioni peritali parteciperanno anche, quali consulenti tecnici per la parte offesa, il medico legale Valeria Bruno e l’ingegnere Pietro Pallotti messi a disposizione da Studio3A-Valore, società a cui si sono rivolti per essere assistiti i familiari di Ottolino, unitamente all’avvocato Aldo Fornari.

Le indagini sull'incidente

Secondo le indagini, l’83enne stava percorrendo alla guida della sua Volkswagen Polo la strada provinciale 231 verso Foggia quando, all’altezza dello svincolo per Sovereto, ha effettuato un sorpasso, il che esclude l’ipotesi secondo la quale potrebbe aver avuto un malore. È stato a questo punto che sarebbe entrato in collisione con la Chrysler Grand Voyager, che sopraggiungeva però non nella corsia opposta ma nella sua stessa direzione di marcia, da tergo, condotta dall’indagata e a seguito dell’impatto laterale la sua vettura ha sbandato sulla sinistra finendo anche contro il guardrail in cemento: due urti tremendi che non gli hanno lasciato scampo, è deceduto sul colpo. Dopo l’autopsia, il nulla osta per i funerali.