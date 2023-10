Incidenti stradali, crescono i morti sulle strade. In Puglia a Foggia la maglia nera

In base ai dati Aci-Istat, nel 2022, nelle 107 province italiane, incidenti, morti e feriti tornano ai livelli pre-pandemia: 165.889 incidenti (454 al giorno), 3.159 morti (8,7/g.), 223.475 feriti (612/g.). Nel 2021 gli incidenti con lesioni a persone sono stati 151.875 (+9,2% nel 2022); 172.183 nel 2019 (-3,7%); i decessi 2.875 (+9,9%); 3.173 nel 2019 (-0,4%); i feriti sono stati 204.728 nel 2021 (+9,2%); 241.384 nel 2019 (-7,4%). In Puglia registrato un aumento del 19% per quanto riguarda le vittime, ben 53.

Questo il quadro dei dati registrati in Puglia nei principali comuni: Brindisi, 332 incidenti, 9 morti e 470 feriti; Lecce, 428 incidenti, 3 morti e 547 feriti; Taranto, 617 incidenti, 13 morti e 905 feriti; Bari, 1.506 incidenti, 11 morti e 2.120 feriti; Bat, 590 incidenti, 11 morti e 996 feriti; Foggia, 437 incidenti, 6 morti e 740 feriti. In totale, 3.910 incidenti, 53 morti e 5.748 feriti.

Rispetto al 2019 (anno scelto come riferimento per l'obiettivo 2030) 53 province su 107 hanno fatto registrare un aumento del numero dei morti sulle strade. In altre 53, invece, tale numero è diminuito. In una sola provincia (Lodi) il numero dei morti è rimasto stabile. Prendendo in considerazione le vittime della strada in valore assoluto, 3.159 per il totale nazionale, registrano un peggioramento Roma (+33), Latina (+18) - province che fanno del Lazio la Regione con il più alto aumento di morti rispetto al 2019 (+44) - Novara e Foggia (+15); migliorano invece Brescia (-20), Modena (-17), Forlì-Cesena e Venezia (-16).