Tulipark, ecco il primo parco di tulipani in Puglia: aperto da oggi. Video

Il primo parco di tulipani in Puglia, ha aperto a Bari. L'apertura di Tulipark era prevista per domenica 17 marzo, ma i tulipani - veri protagonisti del parco - non erano fioriti. Causa clima. Oggi, finalmente, il momento è arrivato.

ll parco

Il parco di 24mila metri quadri è stato realizzato sulla strada di Torremassimo Chiurla, nei pressi dello stadio San Nicola.

Nei campi sono stati messi a dimora 120mila bulbi di tulipani di 78 varietà diverse.

Cosa si potrà fare?

In vista dell'apertura sono già stati venduti oltre 1500 biglietti che consentono non solo di visitare il parco ma anche, in base alla tipologia del biglietto, di raccoglierli e portarseli a casa. Il biglietto - acquistabile online o direttamente al parco - varia dagli 8 ai 50 euro in base al numero di tulipano che si potranno raccogliere (da 3 fino a 50). Al costo di 1,50 euro invece si potranno aggiungere i fiori da raccogliere. Ovviamente vi sono diverse agevolazioni per classi di studenti e pacchetti famiglia, coppie e professionisti.