Tulipark, ecco il primo parco di tulipani in Puglia: aperto da oggi

Il primo parco di tulipani in Puglia, ha aperto a Bari. L'apertura di Tulipark era prevista per domenica 17 marzo, ma i tulipani - veri protagonisti del parco - non erano fioriti. Causa clima. Oggi, finalmente, il momento è arrivato. Il parco di 24mila metri quadri è stato realizzato sulla strada di Torremassimo Chiurla, nei pressi dello stadio San Nicola.