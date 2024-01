Lavoro, TuliPark cerca personale per il nuovo parco di tulipani: ecco le figure ricercate

Un angolo di Olanda in Puglia: arriva a Bari TuliPark, un grande parco di tulipani - con 120mila fiori da raccogliere - e ora cerca anche personale. Le figure ricercate: da giardinieri, ad informatici al customer care per la gestione dei clienti si legge sulla pagina facebook del parco.

I casting

Al via dunque i casting per le assunzioni di personale in Puglia, il parco che si estende su un terreno di 23mila metri quadri - la location è ancora top secret - aprirà in primavera. I lavori tuttavia sono già iniziati come da foto pubblicate sui canali social della società.

Massimo riserbo: si sa solo che la Puglia sarà più vicina all'Olanda grazie al fiore simbolo, il tulipano.

Tante le varietà che saranno coltivate, ci sono anche quelli bicolore come il tulipano bianco-rosa con petali gommosi. e tante le attività previste all'interno del parco. TuliPark è una rete di parchi di tulipano in stile olandese, situati in varie città d'Italia, Bologna, Roma, Spoleto e ora anche a Bari. e se la visita ai giardini è prevista in un determinato periodo dell'anno - da metà marzo a fine aprile - durante tutto il resto dell'anno si organizza la stagione successiva, si procede alla manutenzione dei campi e alla piantumazione dei nuovi bulbi. “All’interno del nostro parco - si legge sul sito - potrai raccogliere i tulipani che più ti piacciono e comporre da te dei magnifici bouquet, oltre a godere di una vista stupenda, scattare splendide foto tra i fiori e divertirti con tutte le attrazioni e gli eventi da noi organizzati”.