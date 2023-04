Il Lotto premia la Puglia: realizzate vincite per 28mila euro

Il Lotto premia la Puglia con vincite complessive per 28mila euro, grazie a una doppietta centrata in provincia di Bari: come riporta Agipronews, si festeggia a Grumo Appula e a Modugno, con due vincite da 14mila euro ciascuna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 316,7 milioni dall'inizio dell'anno.