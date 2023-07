Picchiano un 28enne per l'incontro con una ragazza: arrestati due fratelli

Due fratelli, di 25 e di 22 anni, albanesi, sono stati arrestati in mattinata dai carabinieri a Grumo Appula, alle porte di Bari. L'accusa è di aver picchiato un ragazzo di 28 anni nella villa comunale nello scorso mese di marzo. Secondo gli inquirenti i due avrebbe organizzato una spedizione punitiva ai danni del 28enne. Il motivo è da ricercare nel fatto che il ragazzo in un locale a Binetto avrebbe incontrato una sua amica e con lei - e una conoscente di lei - si sarebbe fermato a parlare per qualche minuto.

Cosa è successo

Nelle ore seguenti sarebbe stato minacciato per aver "importunato" una ragazza impegnata. E cioè, la ragazza che era nel locale con l'amica. Una volta arrivato presso la villa comunale, l'uomo sarebbe stato aggredito dai due fratelli albanesi e probabilmente da altri due ragazzi, minorenni e italiani.