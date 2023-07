Salento, pestarono un 17enne in un bar del paese: tre condanne per tentato omicidio

Tre condanne per tentato omicidio per il pestaggio che, la sera del 6 gennaio di quest'anno, ha visto vittima un 17enne di Galatone in un bar del paese. Il gup del Tribunale di Lecce Anna Paola Capano ha condannato a otto anni di reclusione il 31enne Mattia Marzano e a cinque anni e quattro mesi ciascuno il 48enne Andrea Calamaio e il 33enne Giacomo Migliaccio.

La sentenza è stata pronunciata al termine del processo con rito abbreviato, durante il quale il giudice ha ritenuto di procedere con l'imputazione per omicidio colposo.

E ciò nonostante qualche giorno fa, nel processo con rito ordinario che aveva visto alla sbarra il quarto imputato, il 53enne Giuseppe Mele (poi condannato a cinque anni), il capo di imputazione fosse stato riformulato in lesioni personali aggravate.

I fatti

L'aggressione avvenne in un bar del paese la sera dell'Epifania. Il 17enne, stando alla versione della stessa vittima, era entrato nel locale per bere qualcosa con un amico quando aveva incrociato lo sguardo di Marzano. Quest'ultimo si era avvicinato al ragazzo e, senza apparente motivo, con fare minaccioso gli aveva prima chiesto perché lo stesse guardando, poi lo aveva strattonato e colpito con uno schiaffo.

Si erano aggiunte poi le altre tre persone. Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato di Nardò. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Roberto De Mitri Aymone, Ladislao Massari e Antonio Palma. Si attende il deposito delle motivazioni della sentenza odierna per la presentazione del ricorso in appello.