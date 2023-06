Picchiato a sangue dal branco, ventenne finisce in ospedale

Un pestaggio in piena regola è quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Ceglie Messapica. Intorno alle quattro un ventenne stava percorrendo via Orto Nannavecchia, parallela di corso Garibaldi, a due passi dalla centralissima piazza Plebiscito, quando un gruppo di dieci persone gli si è presentato di fronte e lo ha riempito di botte. Calci e pugni lo hanno raggiunto alla testa e al viso sino a lasciarlo al suolo, senza forze. Qualcuno ha tentato di aiutare il ventenne ed è stato aggredito allo stesso modo. Le urla descritte come “agghiaccianti” sono state udite anche nelle stradine attigue, ma a quanto pare nessuno - forse per timore di ritorsioni - ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.



Il movente

Dell’aggressione sarebbe legato a questioni sentimentali. Il ventenne avrebbe iniziato a frequentare una ragazza, ma l’ex di quest’ultima, un coetaneo, non avrebbe gradito, tanto da trasformarsi in mandante ed esecutore, assieme ad altri, della spedizione punitiva. Ma va detto che tale aspetto, come tanti altri della drammatica vicenda, sono adesso al centro delle indagini avviate dai carabinieri della stazione di Ceglie, a cui la parte offesa ha presentato una denuncia.

L’attività investigativa consentirà ai militari di ascoltare le persone coinvolte, acquisire le immagini della videosorveglianza della zona e raccogliere tutti gli elementi per le verifiche necessarie. A rivolgersi alle forze dell’ordine è stato il padre della vittima dell’aggressione.