Salento, minacce e botte alla madre e la fa finire in ospedale con una frattura: arrestato un 32enne

Avrebbe più volte picchiato la madre, minacciandola con un coltello, fino a farla finire in ospedale con una frattura. Un uomo di 32 anni di Gemini, frazione di Ugento, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Anche il fratello del 32enne e il compagno della madre, tutti suoi conviventi, sarebbero stati vittime dei comportamenti violenti dell'uomo.

Calci e pugni

Diversi gli episodi finiti all'attenzione dei carabinieri della stazione di Ugento.

I militari, agli ordini del luogotenente Alessandro Borgia, hanno documentato una serie di comportamenti vessatori messi in atto dall'uomo nei confronti dei suoi familiari, in particolare della madre. Il 32enne si sarebbe reso responsabile di minacce - anche brandendo coltelli da cucina - e maltrattamenti. L'episodio più grave è quello del 24 maggio: al culmine dell'ennesima lite, l'uomo avrebbe colpito la madre con calci e pugni, causandole varie lesioni su tutto il corpo e la frattura di un piede. La donna è stata giudicata guaribile in 30 giorni.

L'arresto

Tutto il materiale raccolto dai militari è finito in un'informativa che ha portato il pubblico ministero della Procura di Lecce Maria Rosaria Petrolo, titolare del fascicolo di indagine, a chiedere e ad ottenere dal giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Lecce, dove ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.