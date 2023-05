Botte alla compagna, prognosi di 40 giorni: arrestato 47enne

Un 47enne di Castellaneta (Taranto) è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri con le accuse di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna.

Calci e pugni sul viso

Secondo quanto accertato dalle indagini, il 24 aprile scorso l'uomo avrebbe picchiato la compagna con calci e pugni sul viso e sul corpo, costringendola al ricovero in ospedale dove le hanno diagnosticato lesioni guaribili in 40 giorni. Questo non sarebbe stato l'unico episodio, infatti l'uomo anche in altre occasioni avrebbe sottoposto la compagna a violenze fisiche e psicologiche, caratterizzate da continue scenate di gelosia, ingiurie e minacce. Al 47enne è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura. Portato in carcere, è in attesa dell'interrogatorio di garanzia.