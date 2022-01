Dad a scuola, a Copertino, Lizzanello e Orsara istituti chiusi per una settimana. Altri sindaci ci pensano. Leo: «Nessuna ordinanza regionale»

Dopo Copertino e Orsara anche Lizzanello decide di far slittare l'inizio delle lezioni in presenza.

«Ci è sembrata la soluzione più saggia in linea con le decisioni adottate da altri Comuni sparsi sul territorio nazionale - scrive su Facebook il sindaco di Lizzanello Costantino Giovannico -. La variante Omicron si sta diffondendo a macchia d’olio e anche noi abbiamo registrato diversi focolai nelle nostre due comunità. La situazione appare difficile, tuttavia non è catastrofica. Il picco potrebbe essere vicino. Stiamo monitorando ora dopo ora il tracciamento dei positivi e stiamo invitando al rispetto delle regole oltre a esortare alla vaccinazione (prima, seconda, booster) finora unico baluardo e protezione a sintomatologie gravi, ospedalizzazioni o peggio ancora al ricovero in terapie intensive. Siamo tutti comprensibilmente turbati e stremati da questa quarta ondata, tuttavia, deve esserci di conforto il fatto che siamo molto lontani dalla soglia critica, che, con il massimo impegno e forte senso di responsabilità da parte di tutti, sono sicuro che non arriveremo mai a sfiorare. Per questo vi esorto a continuare a seguire i noti comportamenti di protezione individuale e collettiva. In fondo si tratta di rispettare poche regole: igiene delle mani, uso corretto delle mascherine anche all’aperto, aerazione ambienti chiusi, ma, soprattutto, distanziamento fisico. Evitiamo assembramenti e chi è in quarantena non ceda alla tentazione di andarsene a passeggio con la scusa di fare la spesa. Sarò al vostro fianco, insieme alla mia squadra di governo, per combattere questa complicata battaglia con la consapevolezza che sconfiggeremo questo subdolo virus che ci sta mettendo in ginocchio. Non cadiamo nella trappola del panico. Abbiamo fiducia nel domani, perché dopo ogni notte ritorna sempre l’alba di un nuovo giorno. Vi terrò aggiornati sull’andamento della situazione pronto a intervenire e a prendere, se necessario, provvedimenti più severi o più blandi in base all’evoluzione epidemiologica. Di certo non saranno tollerati sin d’ora comportamenti irresponsabili. Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà a quanti sono contagiati con l’augurio di pronta guarigione. A breve sarà pubblicata l’ordinanza che obbliga la sospensione delle attività didattiche in presenza».



A Copertino il picco di contagi riporta i ragazzi in Dad per una settimana

Didattica a distanza, la prossima settimana, per le scuole di Copertino, dove i contagi continuano purtroppo a salire: 1087 il dato di stamattina.

«Ma le persone positive potrebbero essere molte di più - avverte la sindaca Sandrina Schito -, perché parte delle attività di tracciamento sono saltate».

Nelle ultime ore, inoltre, la prima cittadina ha ricevuto una nota dei pediatri locali che sottolinea come il contagio si stia enormemente diffondendo tra i bambini e i ragazzi: inevitabile dunque la decisione della sindaca, sentite le dirigenti scolastiche, di emanare un’ordinanza con cui bloccare per la prossima settimana le lezioni in presenza.

Schito: tuteliamo ragazzi e famiglie

«Una decisione a tutela dei ragazzi e delle famiglie”, spiega Sandrina Schito, “in attesa che questi numeri preoccupanti scendano. E invitando tutti a rispettare le regole anti-contagio, in testa l’obbligo di mascherine e il distanziamento, perché questa variante Omicron è altamente contagiosa e non meno pericolosa delle altre che abbiamo sperimentato nelle precedenti ondate pandemiche».

Sempre stamattina ha iniziato a funzionare il drive-through allestito presso il campo sportivo “G.Vantaggiato”, dove le operazioni di tamponamento sono partite in orario e senza grandi attese per gli utenti in coda: un centinaio i tamponi effettuati nelle primissime ore di attività della postazione. «Quest’opportunità aiuterà i nostri concittadini a monitorare le loro situazioni senza necessità di andare a Lecce - conclude la sindaca Schito -,ed è un fatto non da poco, in un momento difficile come questo».

La situazione di Orsara

Dopo l'aumento del numero dei contagi, salito da 14 a 43, il sindaco di Orsara di Puglia (Foggia), Tommaso Lecce ha emanato una ordinanza che dispone la «sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compreso il micro-nido, dal 10 al 15 gennaio». Inoltre sono sospesi anche i «servizi di mensa scolastica e trasporto per l'intero periodo della sospensione dell'attività didattica in presenza».

Intanto il sindaco teme che il numero dei contagi possa aumentare, lo diranno i risultati dello screening durante il quale sono stati effettuati complessivamente 150 tamponi antigenici. «Questo significa - per il primo cittadino - che con le conferme che arriveranno dopo i tamponi molecolari della Asl, il numero degli orsaresi positivi al Covid è destinato a salire». «L'incremento dei casi ci preoccupa - conclude - per questo rivolgo un appello a tutta la cittadinanza: chi non l'ha ancora fatto si vaccini. È importante che il maggior numero di persone possibili completi il ciclo delle tre dosi».

Leo: non esistono presupposti per ordinanza

Le altre scuole per adesso riprenderanno invece come previsto lunedì prossimo. Secondo l'assessore regionale Sebastiano Leo, infatti, al momento non esistono i presupposti per uno slittamento. «Essendo in zona bianca non ci sarebbero i presupposti giuridici per una eventuale ordinanza. Il nostro obiettivo adesso è vaccinare il più possibile e la Puglia è prima per quelle pediatriche - prosegue - è chiaro, però, che ci sono alcuni problemi legati all'aumento dei contagi Covid, ci sono docenti e personale scolastico in quarantena perché positivi, mancano le mascherine Ffp2. Però, allo stato attuale, rispetto ad una eventuale ordinanza regionale non ci sono le condizioni. Comunque stiamo monitorando la situazione e vediamo cosa succede nelle prossime ore».