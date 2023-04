Bari, lesioni e minacce a una prostituta: due arresti

La loro fuga è durata pochissimo. Due uomini, un 29enne di Grumo Appula in provincia di Bari, e un 23enne di origini marocchine, residente nello stesso Comune, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Modugno con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali per aver aggredito una prostituta. L'episodio è avvenuto di giorno sulla complanare della ex strada statale 96, nel territorio di Palo del Colle.

I fatti

I due sono stati notati da una pattuglia di militari mentre si allontanavano velocemente da una piazzola di sosta dove è presente una roulotte in cui tutti i giorni giovani donne straniere si prostituiscono. Poco prima era avvenuta l'aggressione perché dalla roulotte è uscita piangendo una donna, sudamericana, che ha riferito di essere stata rapinata da un giovane che ha portato via 90 euro minacciandola con un coltello.

La pattuglia dei carabinieri ha iniziato le ricerche dei due rintracciandoli in un locale di Grumo Appula. Si erano già disfatti del denaro. Il coltello, invece, è stato recuperato sul ciglio della strada. Entrambi sono finiti ai domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati dal gip del Tribunale diBari che ha confermato la misura cautelare.