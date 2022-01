Più di cento presidi pugliesi firmano l'appello a Draghi: «Organici decimati da Omicron, in Dad fino al 31 gennaio»

Sono più di cento i presidi pugliesi che hanno firmato la petizione indirizzata al premier Mario Draghi per chiedere di posticipare in ritorno in classe: «Troppi contagi per colpa della variante Omicron, non riusciamo a garantire la sicurezza». E così circa duemila dirigenti scolastici italiani, ma il numero è destinato a crescere, anche in Puglia, hanno firmato un appello urgente per la ripresa delle lezioni a distanza per due settimane,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati