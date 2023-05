Puglia (ancora) protagonista in tv: ripartono le riprese della fiction Mediaset “Storia di una famiglia perbene”

A Giovinazzo ci saranno le riprese della seconda stagione della fiction Mediaset “Storia di una famiglia perbene” con Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. Il Comune barese è stato scelto per girare le riprese della serie tv per Canale5 di Stefano Reali, prodotta dalla “11 Marzo Film”.

La seconda stagione

La fortunata fiction di Mediaset, andata in onda a fine 2021, torna in Puglia e questa volta anche a Giovinazzo per le riprese della seconda serie con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.



La storia, ispirata ai romanzi della scrittrice barese Rosa Ventrella, narra l’amore tra due giovani, ostacolato dalle loro famiglie nella Bari tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, tra intrighi di famiglia e storie di criminalità. Ciak a Giovinazzo, non solo nel centro storico, a partire da fine maggio e per tutto il mese di giugno.