Cane cerca partner, con "Doggami" è possibile: l'app d'incontri per gli amici a quattro zampe

Il tuo cane ha bisogno di un partner? In Puglia ce ne sono 42 disponibili, l'imbarazzo della scelta. Da qualche anno ormai è una realtà "Doggami", un'app di incontri per gli amici a quattro zampe. Nata nel 2020, durante la pandemia da Covid-19 e le restrizioni che seguirono, l'app ha raggiunto risultati importanti. L'idea è di Claudio Mastropaolo, giovane imprenditore di Alberobello, in provincia di Bari, che per la felicità dei cani ha messo su una community di 5mila utenti, in cui si parla anche di adozioni, salute, annunci e razze. È presente anche una sezione su tutti i canili sul territorio nazionale.

La ricerca dell'anima gemella

«C’è chi ha scoperto l’amore per un cucciolo, chi è riuscito a trovare l’anima gemella e chi si prende cura della salute.

Un piccolo gesto d’amore può migliorare la nostra vita e quella di tanti amici a 4 zampe. E tu, cosa aspetti?», questo l'annuncio che si legge sul lito dell'applicazione. La ricerca è semplice. Basta inserire il comportamento, la taglia, il pelo e il gioco è fatto. Ecco allora apparire le razze con cui il tuo cane potrebbe fare match.

La mappa per cercare l'anima gemella per il tuo cane

Gli altri servizi

Tra i servizi che l'app anche quello della ricerca di veterinari, dog sitter, addestratori, negozi di toelettatura. Insomma, tutto il necessario per la cura e la salute dei cani, che ormai sono diventati a tutti gli effetti componenti della famiglia. Stando ai dati aggiornati dell'anagrafe canina in Italia ci sono più di 14 milioni di cani, 605.816 solo in Puglia.