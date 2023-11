La città di Bari è fatta di palazzi storici, spesso anche poco conosciuti a chi ci abita da sempre. Dopo la riapertura, anche se al momento per un singolo evento, dei piani superiori di Palazzo Mincuzzi, l’attenzione si sposta su tutte quelle strutture che dovrebbero essere restituite alla città o che potranno esserlo, considerando che in diversi casi si parla di palazzi che pur essendo storici appartengono a privati.

L'ex mercato del pesce



Fa parte, invece, del patrimonio pubblico e presto dovrebbe essere restituito davvero alla città, l’ex Mercato del Pesce in piazza Ferrarese. Interessato da importanti lavori di ristrutturazione tra il 2021 e il 2022 che hanno riguardato solo il piano terra (rivelati anche gli scavi archeologici della banchina del porto di Bari) e una serie di adeguamenti impiantistici al primo piano, è stato inaugurato nel settembre del 2022, ma da allora non ancora utilizzato. A breve dovrebbe partire la gara per procedere con i lavori al primo piano, che verrà pubblicata dalla Sovrintendenza. Lavori che permetteranno di realizzare al primo piano una sorta di foresteria per gli artisti e nel roof garden un bar, con un investimento pari a un milione di euro. Mentre il Comune si sta occupando di predisporre un bando per l’affidamento del piano terra che dovrebbe diventare un mercato stile “Boqueria” di Barcellona.

Palazzo Starita



Procedono, invece, i lavori di riqualificazione di un altro palazzo storico presente a due passi dall’ex mercato, ovvero Palazzo Starita. Il progetto, in questo caso, prevede la realizzazione di un caffè letterario al piano terra, comunicante e accessibile anche dal locale di piazza Mercantile sottostante il “Sedile”, con un’ampia area esterna su piazza del Ferrarese; spazi espositivi, nei piani superiori, accessibili tramite le due scale principali del palazzo oltre che dai nuovi gruppi di ascensori disposti nel cortile interno; e gli uffici della Fondazione Puglia (proprietario dell’immobile) e di Puglia Cultura e Territorio al terzo piano.

Palazzo Fizzarotti



Sono finiti nel mese di agosto di quest’anno, invece, i lavori di riqualificazione della facciata di Palazzo Fizzarotti, storico edificio presente su corso Vittorio Emanuele e risalente alla fine dell’Ottocento. Sottoposto a vincolo a partire dal 1989 dal ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è sopravvissuto alla speculazione edilizia e oggi ospita l’archivio Poli. Purtroppo, al momento, non è sempre aperto al pubblico, ma in alcune occasioni è possibile visitarlo per appuntamento e con gruppi a numero ridotto. Un altro palazzo storico è quello dove si trova la Questura. Appartiene alla Città Metropolitana di Bari, che in diverse occasioni ha provato a venderlo senza successo. Ora, nel momento in cui si è parlato di uno spostamento della polizia nella struttura del tribunale in piazza De Nicola, si era pensato di modificare la sua destinazione d’uso in modo da renderlo un albergo. Ma per il momento sono solo ipotesi, in attesa che venga terminato il Parco della Giustizia e tutti gli uffici giudiziari vengano spostati al suo interno.

L'ex palazzo del Totocalcio



Diventerà di certo un albergo, invece, l’ex palazzo del Totocalcio, bene tutelato a partire dal 2009 sotto il profilo storico e artistico dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia. L’immobile è stato venduto alla fine del 2022 ad una società attiva nel settore alberghiero che ora, grazie ad una delibera che permette il cambio di destinazione d’uso anche per gli immobili costruiti prima del 1976 (risale al 1954), potrà finalmente mettere in pratica il progetto di riqualificazione del palazzo per renderlo una struttura ricettiva con 50 stanze di prestigio. D’altronde, l’edificio, che si estende su circa 2.500 metri quadrati distribuiti su sette piani, si trova in posizione strategica, e renderlo un albergo coniugherebbe due necessità: quella di restituire ai baresi lo storico palazzo e aumentare i posti letto per i turisti.