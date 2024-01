Un nuovo McDonald's apre a giugno a Lecce: ecco dove

Arriva un altro McDonald's nel Salento e aprirà a Lecce in viale della Repubblica. L'apertura è prevista per giugno. La notizia arriva direttamente dal sindaco Carlo Salvemini che, nel corso dell'iniziativa in piazza Dante nel quartiere San Pio, parlando della rigenerazione di viale della Repubblica, ha reso noti i progetti della nota catena di ristoranti di fast food statunitense che tra Lecce e Surbo arriverà a tre punti vendita in città, un investimento costante nel capoluogo barocco, iniziato con il trasferimento da piazza Sant'Oronzo, dove aprì nel 2000, alla nuova sede di via Trinchese, perfetta per il passeggio cittadino, ma meno indicata per i rider e soprattutto per chi il servizio drive, che invece è disponibile nella struttura di Surbo sita all'interno della zona commerciale.

Apertura a giugno

Il nuovo McDonald's aprirà i battenti già per la prossima estate.

L'obiettivo prefissato è giugno per poter sfruttare a pieno la bella stagione.

La formula è quella del McDriver

La formula scelta invece è quella del McDriver, ossia la consumazione direttamente in auto o da asporto. Un format che si sta imponendo sempre di più anche nella città di Lecce. Lo stesso di Burger King che ha aperto a dicembre sul viale Dello Stadio.

La riqualificazione di un intero quartiere



Aprirà quindi anche a Lecce questa nuova struttura, che sorgerà in quello che è oramai a tutti gli effetti il nuovo polo commerciale della città. Infatti nel corso degli ultimi mesi, in particolare, al posto di edifici decadenti e abbandonati, che accrescevano la sensazione di abbandono e scarso decoro all'interno del quartiere San Pio e Borgo Pace, in pochissimo tempo sono arrivate una serie di attività commerciali che hanno contribuito a cambiare il volto dell'area nord della città. Infatti oltre al supermercato Lidl, che è stato il primo ad aprire in quell'area, nei mesi scorsi anche Eurospin, ha spostato il suo negozio da via Pozzuolo, nel cuore del quartiere alla sede di viale della Repubblica, leggermente più decentrata, ma sicuramente più grande e confortevole rispetto alla precedente.

Presto aprirà anche Tigotà

Ma proprio su questa importante arteria cittadina, al posto di altri spazi abbandonati, presto oltre al Mc Donald's sorgerà anche il negozio di articoli per la casa Tigotà e anche un ristorante di cucina asiatica, che mira ad incrementare l'offerta di piatti etnici nel capoluogo salentino.

Tra le nuove aperture nella zona non si può dimenticare anche Deghi che al posto dei locali dell'ex Bat ha creato alcuni spazi legati alla sua produzione e allo stoccaggio di merce. Aperture che si tramutano in posti di lavoro e opportunità per uno dei quartieri che più di tutti ha cambiato il suo volto nel corso di questi ultimi anni, una trasformazione che ha interessato anche il quartiere di Borgo Pace, dove dopo l'importante opera di ristrutturazione, che ha interessato in particolare la seconda parte di via Taranto, è oramai un esempio di urbanizzazione, ma l'opera di rigenerazione, nel corso delle prossime settimane continuerà anche con l'avvio dei lavori del terzo lotto di Parco Belloluogo, il progetto da oltre un milione di euro infatti prevede la creazione di un nuovo ingresso pedonale al cimitero e le infrastrutture a servizio come percorsi ciclabili e pedonabili, un ponte di legno, un’area a parcheggio permeabile per almeno 101 posti auto e nuovi filari di alberi.