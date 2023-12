​Burger king inaugurato a Lecce: pienone ed entusiasmo tra i giovani

Taglio del nastro e corsa verso tavoli e casse alla conquista di bibite e panini. Da mezzogiorno è aperto a Lecce il primo Burger King o, per meglio dire, il primo King Drive della città. Con l’amministratore di Rp Retail, gestore del marchio americano e del ristorante, e il proprietario di suolo e struttura, Alfredo Barone (Maya srl), era presente all’inaugurazione anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

Circa 100 i primi ospiti.

Tutti giovanissimi, appena usciti dalle rispettive scuole, si sono prima assiepati davanti all’ingresso e, poi, non appena il taglio del nastro è avvenuto e le porte si sono aperte, hanno preso letteralmente d’assalto il bancone e le postazioni allestite all’interno del punto vendita per poter consumare il pranzo, davanti ai volti sorridenti dei dipendenti neo assunti (40 in tutto), tutti concentrati a riprender la scena e ad accogliere i loro primi piccoli clienti.

I dettagli

Il King drive - che dunque, nella migliore tradizione statunitense, consente l’acquisto di cibo e bevande restando comodamente seduti in auto - sorge all’interno di un’area che ospita anche una stazione di rifornimento di carburante Dill’s (munita di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli) e un’ampia area parcheggio, in via Giovanni Paolo II (ex viale dello Stadio), tra il Centrum e il “Via del Mare”. Quello di Lecce è il terzo punto vendita di Burger King in Puglia. I primi due sono stati aperti a Bari e Foggia. Come spiegato lunedì scorso su queste pagine dall’amministratore di Rp Retail, Pasquale Russo: «Inauguriamo in Salento il primo Burger King, ma l’intenzione è quella di aprirne altri a stretto giro. Siamo convinti - ha detto il manager campano - che la risposta alla nostra proposta ci consentirà di investire su questo territorio con continuità».