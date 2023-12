«Stiamo per inaugurare a Lecce il primo Burger King, ma l’intenzione è quella di aprirne altri a stretto giro. Siamo convinti che la risposta alla nostra proposta ci consentirà di investire su questo territorio con continuità».

Chi parla è Pasquale Russo, amministratore unico di Rp Retail, la società napoletana che sviluppa il franchising del brand americano e di molti altri marchi del food in tutto il Sud Italia. Le sue parole pongono la premessa all’inaugurazione del primo ristorante della catena statunitense del fast food in via Giovanni Paolo II, tra il Centrum e lo Stadio.

Appuntamento giovedì alle 12

L’appuntamento è giovedì alle 12. E molto probabilmente registrerà anche la presenza dei rappresentanti delle istituzioni territoriali: dal sindaco Carlo Salvemini all’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delle Noci. Pubblicata un mese e mezzo fa su queste pagine, la notizia dell’apertura ha spopolato al punto di determinare anche una vera e propria corsa al colloquio. Le richieste pervenute a Rp retail sono raddoppiate in poche ore, col risultato che, anziché delle preventivate 30, al termine delle selezioni le assunzioni sono state ben 40: «Nonostante la diffusa lamentata carenza di manodopera anche nel nostro territorio, dobbiamo ammettere in - dichiara Russo - di non aver avuto alcuna difficoltà ad assumere, anche perché abbiamo trovato tutti ragazzi vogliosi di lavorare con noi, attratti dall’appeal di Bruger King rispetto ad altri marchi già presenti in zona». Giovani e qualificati: «In 10 non superano i trent’anni di età. I restanti 30 si collocano tra i 30 e i 40 anni. Possiedono tutti un buon livello d’istruzione e gran parte di loro ha anche esperienza pregressa nel settore. Laurea per i 4 manager» assunti per la gestione del ristorante o, per meglio dire, del “King drive” - ecco il format prescelto - allestito all’interno di un’area che ospita anche una stazione per il rifornimento di carburante - certamente munita di colonnine di ricarica elettrica - a marchio Dill’s.

Le ragioni dell'investimento

«Abbiamo puntato su Lecce perché questa città non aveva ancora un Burger King, a differenza di Bari e Foggia. E siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta perché Lecce è interessante dal punto di vista dell’offerta che proponiamo, è una città turistica ed è piena di giovani. Quando si è presentata l’occasione offerta dall’avvocato Alfredo Barone l’abbiamo colta al volo, perché l’area selezionata corrispondeva esattamente a quella che stavamo cercando. Buona parte del fatturato Burger King lo realizza infatti con il “drive”. E quindi per sviluppare questo modello di business avevamo bisogno di stare fuori dal centro, su di un’area che ci consentisse di allestire una pista drive e anche un parcheggio abbastanza capiente». Barone amministra insieme a Marino Congedo Maya srl, che altro non è se non la società immobiliare che ha acquistato il suolo e ha proposto a Rp Retail l’apertura del Burger King. Ed è proprio dall’intraprendenza dei due manager salentini - già attivi in campo turistico alberghiero con altre società - che dipenderà lo sviluppo di ulteriori investimenti di Rp Retail nel Salento, secondo la stessa dinamica. «Al momento - riferisce infatti Russo - non ci siamo posti degli obiettivi di lungo periodo. Noi vogliamo intanto realizzare un investimento che ci possa permettere di continuare a investire sulla città. Per farlo dobbiamo assolutamente verificare il buon andamento degli affari e la sussistenza di adeguate condizioni di contesto per proporre nuovi investimenti che - conferma l’imprenditore a capo del gruppo Rp Investimenti - dipenderanno anche dalle sinergie e dalle opportunità che i nostri partner sul territorio sapranno proporci». Ecco il “patto”. Rp-Maya: tra poche ore, la prima insegna.