Kfc, nuovo locale a Molfetta: le foto

Kentucky Fried Chicken, Kfc, leader mondiale del pollo fritto, continua la sua crescita anche nel Sud Italia e scommette ancora sulla Puglia, terra di food lovers per eccellenza. Dopo Bari e Casamassima, il terzo ristorante della regione – il 75esimo in Italia – aprirà il 17 novembre a Molfetta, all’interno del centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di via Adriano Olivetti, poco distante dal mare e dal centro cittadino.

Obiettivo 200 ristoranti

«La Puglia, insieme a Lombardia, Lazio, Triveneto, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna è una delle regioni chiave nel piano di sviluppo quinquennale di Kfc – commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC in Italia - Il nuovo ristorante di Molfetta contribuisce ad avvicinarci all’obiettivo dei 200 ristoranti sul territorio nazionale nei prossimi 5 anni, ma anche ad aumentare la visibilità del marchio nella regione e su tutta la costa Adriatica».

Il ristorante di Molfetta, che sarà gestito dal franchisee Bfm Food Store Management come quello di Casamassima e quello di Mercogliano in Campania, crea 34 nuovi posto di lavoro sul territorio, contribuendo all’economia e allo sviluppo della città e dell’area metropolitana di Bari.