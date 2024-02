Il fast food Kfc apre anche in Salento: c'è l'annuncio ufficiale. L'inaugurazione a marzo

Kfc, Kentucky Fried Chicken, apre anche in Salento. Dopo i fast food di Bari e Molfetta, il marchio americano specializzato in pollo fritto, avrà un locale all'interno della galleria dell'Ipercoop di Surbo. «Aprirà anche a Lecce il ristorante KFC. Il noto brand del pollo fritto aprirà i battenti nel centro commerciale Mongolfiera di Surbo Lecce», fa sapere La Mongolfiera in una nota.

Le assunzioni

La data di apertura è prevista per il mese di marzo. Diverse le posizioni di lavoro aperte, è possibile inviare la candidatura a kfcsurbo@bfmfood.it. Secondo il sito di Kfc sono otto le figure ricercate in cucina, 16 invece quelle per chi lavorerà nei locali.