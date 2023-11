Dopo 25 anni riaprono gli ultimi due piani di Palazzo Mincuzzi a Bari: ecco la bellezza dello stile liberty. Video

Palazzo Mincuzzi dopo 25 anni riaperti gli ultimi piani: una filata di moda per l'iaugurazione. Ma l'obiettivo è quello di farne un contenitore di eventi pubblici. Il palazzo stile liberty sarà aperto alle visite. L'annuncio arriva dal sindaco di Bari Antonio Decaro che in un post Ig consente agli utenti social di sbirciare l'interno dello storico palazzo dopo i lavoro di recupero.

Il sindaco

«Domani (oggi 11 novembre, ndr), per la prima volta dopo venticinque anni, saranno riaperti gli ultimi piani del Palazzo Mincuzzi - dichiara Decaro - Appartamenti in stile liberty, nati come residenza privata, che in ogni angolo raccontano un pezzo della storia della nostra città.

Ospiteranno una sfilata di moda dopo piccoli lavori con l’obiettivo di poter organizzare eventi pubblici e visite aperte alla città nei prossimi mesi».