Incidente stradale sulla Conversano-Rutigliano: furgone con nove giovani a bordo esce fuori strada. Tutti feriti

È di nove feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte poco dopo le due e trenta sulla provinciale 240 che collega Conversano a Rutigliano dove una Peugeout Beeper, con a bordo nove giovani rutiglianesi, è finita fuori strada a pochi metri dalla periferia di Rutigliano.

Il mezzo finito nel campo

Stando ad una prima ricostruzione, il mezzo, che ospitava quattro persone in più rispetto al numero dei posti omologati, si è ribaltato più volte finendo in un campo dopo aver sfondato il guard rail. Nello schianto due giovani sono stati sbalzati fuori dalla vettura. Due degli occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Rutigliano, i vigili del Fuoco dei distaccamenti di Putignano e di Bari Carrassi e sei ambulanze del 118.