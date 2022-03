Incidente sulla statale, coinvolti quattro calciatori della Primavera del Lecce

Pauroso incidente stradale poco dopo le 17 sulla statale 101 Gallipoli-Lecce, all'altezza dello svincolo per l'ospedale "Vito Fazzi" nei pressi del ponte della tangenziale. Al momento non si conosce l'esatta dinamica del sinistro che ha visto coinvolte tre auto, di cui due Audi e una Fiat Punto. Coinvolti anche Quattro calciatori della formazione Primavera 1 del Lecce,

APPROFONDIMENTI SAN NICANDRO Tragedia nel Foggiano: imprenditore agricolo muore in un incidente... I FUNERALI Ceglie, l'ultimo saluto al giovane morto in un incidente LA TRAGEDIA Incidente mortale sulla statale 16: Alessandro muore a 30 anni

Quattro calciatori della Primavera del Lecce coinvolti in un incidente stradale sulla Gallipoli-Lecce: sono tutti illesi. Lunedì la sfida col Sassuolo

Nessun ferito tra gli automobilisti

Una della due Audi era condotto da un uomo classe 1990 di nazionalità cinese. Alla guida della seconda Audi un 22enne di nazionalità islandese il quale viaggiava insieme H.S. del 2003 nazionalità finlandese. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture. Non si segnalano feriti. La dinamica è al vaglio del personale della polizia locale di Lecce. A causa del sinistro sul tratto della statale si sono registrati rallentamenti e lunghe code di auto.

Coinvolti quattro calciatori della Primavera del Lecce

Nell'incidente sono rimasti coinvolti quattro calciatori della formazione Primavera 1 del Lecce senza riportare alcuna conseguenza fisica fortunatamente. Al termine della seduta di allenamento effettuata presso il campo sportivo comunale di San Pietro in Lama, nel viaggio di ritorno in auto presso le proprie abitazioni (con alla guida uno di loro), i tesserati del club giallorossi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale lungo la SS 101 Gallipoli-Lecce direzione Lecce Km. 3, all’altezza dello svincolo per la tangenziale. Come detto, nessuna conseguenza fisica per i calciatori della squadra allenata da mister Grieco che lunedì, alle ore 12, sarà impegnata allo stadio Via del Mare contro il Sassuolo. Dopo circa un'ora e mezzo di lavori, è stata ripristinata la regolare viabilità sull'importante arteria stradale che conduce a Lecce,