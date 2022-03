Tragedia nel Foggiano: imprenditore agricolo muore in un incidente con n branco di cinghiali

Un uomo di 60 anni, Luigi Turco, imprenditore agricolo, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la strada statale 693, nel territorio di San Nicandro Garganico (Foggia). A quanto si apprende, l'auto guidata dal 60enne si è scontrata con un branco di cinghiali che in quel momento attraversava la carreggiata. A seguito dell'impatto il veicolo si è ribaltato terminando la corsa contro la vicina parete rocciosa. L'imprenditore, che in quel momento stava tornando a casa, è morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo del personale del 118. Tantissime in queste ore i messaggi sui social per dirgli addio. Turco era infatti molto conosciuto e stimato nella zona.

