Tragedia sfiorata: crolla il cornicione della biblioteca mentre passa un ragazzo in bici. salvo per miracolo

Tragedia sfiorata, ieri sera, in via Rogadeo a Bitonto. Crolla una parte del cornicione della biblioteca e sfiora un ragazzo che passava in bicicletta in quel momento. E' salvo per miracolo.

È accaduto ieri sera: parte del cornicione della biblioteca comunale si è sgretolato. A causare il cedimento sono state le intemperie e le condizioni climatiche nel corso dei decenni che hanno corroso questa parte dell’edificio e la scarsa manutenzione.

La zona è stata immediatamente interdetta al passaggio pedonale, ora si attendono lavori per la messa in sicurezza che presto saranno realizzati attingendo a fondi comunali. Non ci sono stati, fortunatamente, feriti. È salvo per miracolo un ragazzo che, in sella a una bici, era di passaggio proprio nel momento del crollo.