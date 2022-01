Bari, maxi-furto di vini e champagne: 150mila euro per quasi quattromila bottiglie, ma ora arrivano tre condanne col botto

La presunta colpevolezza dei quattro baresi era stata, sin da subito, una forte convinzione degli uomini della Squadra Mobile: Vito Genchi, Rocco Ciampa e Vito Mele, tutti già noti alle forze dell'ordine, prevalentemente per reati contro il patrimonio, furono arrestati per il reato di furto aggravato (insieme con una quarta persona) in concorso dopo il maxi furto di vini e di champagne per un valore complessivo di oltre 150mila euro nell'enoteca Vinarius di viale Europa, a Bari. Ora il Tribunale del capoluogo, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha confermato quasi per intero l’impianto accusatorio decretando, nell’ordine, 4 anni e 5 mesi di reclusione al 47enne Ciampa e 4 anni a testa al 52enne Genchi e al 43enne Mele. Assolto, invece, il quarto imputato, il 52enne Carlo Delle Foglie - all'epoca anche lui arrestato - «per non aver commesso il fatto».

I fatti nel giugno 2020, quartiere San Paolo

I fatti risalgono al 26 giugno 2020 al quartiere San Paolo. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, condotte dagli uomini del vice questore Filippo Portoghese e coordinate dal pubblico ministero Grazia Errede, i malviventi condannati, in concorso con altri soggetti non ancora identificati, riuscirono a trafugare 3.380 bottiglie, per un valore complessivo di oltre 150mila euro, avvalendosi di due furgoni rubati poco prima di colpire il deposito di vini.

