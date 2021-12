Taranto, rubati i gioielli dalla statua della Madonna. Appello della Curia: «Restituiteli, sono ex voto dei fedeli»

La notizia è stata data con grande rammarico e turbamento dalla curia: dall'icona della Madonna della Salute dell'omonimo santuario, a Taranto, sono stati rubati i gioielli che la ornavano. Lo rende noto, esprimendo «profonda tristezza», monsignor Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale di San Cataldo e rettore del Santuario, aggiungendo che «la tela fortunatamente non è stata deturpata. Gli ex voto, copia fedele di quelli custoditi altrove, hanno un valore puramente devozionale, sono segno dell'affetto dei tarantini verso la Madre di Dio, testimonianze di fede, di gratitudine e di supplica per il dono della salute, per tale ragione la comunità cristiana rimane oltremodo ferita da questo furto sacrilego».

La preghiera dell'arcivescovo

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di San Cataldo a Taranto vecchia. Questo pomeriggio l'arcivescovo Filippo Santoro si recherà nel santuario «per rivolgere - spiega don Emanuele - una preghiera alla Vergine Salus Infirmorum. Si spera nel pentimento di chi ha compiuto questo atto vergognoso e che, toccato in coscienza, trovi il modo di restituire gli oggetti sacri».