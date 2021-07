Mega furto in casa di due fratelli: via con un milione e mezzo di euro

Un milione e mezzo di euro in orologi e gioielli. Succede a Lecce dove i ladri sono nelle abitazioni di due fratelli mettendo a segno un doppio furto.

La razzia nel quartiere Ferrovia

Il furto si è consumato in due ville che sorgono alla periferia di Lecce, nel quartiere Rudiae Ferrovia ai danni di due noti professionisti di Lecce.

L'attesa che i fratelli uscissero da casa

I banditi sono riusciti ad entrare in casa. Dalla prima villa, dove si è consumato il furto più grosso, i malviventi hanno portato via sette orologi e i gioielli di famiglia. Meno ingente, invece, il danno nell'altra villa, che sorge accanto a quella già visitata dai ladri. Pare che il sistema di allarme sia entrato in funzione mettendo in fuga i ladri.