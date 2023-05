Terminati nella giornata di ieri i lavori di ripascimento della spiaggia di San Girolamo, la zona di lungomare IX Maggio. A darne notizia è il sindaco, Antonio Decaro, che dichiara: Le spiagge della città si preparano ad accogliere baresi e turisti. Qui siamo a San Girolamo dove il ripascimento dei ciottoli è terminato, mentre in questi giorni gli operai sono al lavoro sulla spiaggia di Torre Quetta». «Subito dopo si sposteranno per le piccole manutenzioni sugli altri tratti di costa cittadina – aggiunge il primo cittadino -. Incrociando le dita possiamo dare il benvenuto alla bella stagione e goderci il nostro mare». I lavori erano iniziati lo scorso 9 maggio e prevedevano in questa prima fase lo scarico di nuovi inerti per un totale previsto di circa 2500 metri cubi di ciottoli, di dimensioni identiche a quelle esistenti. Questo primo tratto i cui lavori sono terminati oggi era quello in cui si era verificata una maggiore erosione. In questi giorni, l’azienda incaricata ha provveduto a posizionare e movimentare circa 1800 metri cubi di materiale, utili a ricreare la spiaggia. Ora, i lavori si sposteranno nella zona di Fesca, dove verranno scaricati i restanti 800 metri cubi.

APPROFONDIMENTI BARI Ex Ancora, ora c'è il bando. Il progetto: lido e ristorante e concessione demaniale per 20 anni BARI Due offerte per gestire il lido "Il trullo": la prima gara era andata deserta IL CASO San Girolamo, la spiaggia sparita: invasa da rifiuti e degrado BARI Spiagge e lidi, al via i bandi per la gestione dei chioschi BARI Lungomare e waterfront: via ai lavori dal 15 maggio. E dopo Bari Vecchia si passa a Santo Spirito



Obiettivo è quello di «ricomporre l’arenile iniziale consumato dalle mareggiate di circa 10 metri di lunghezza». Inoltre, verranno realizzati nei prossimi giorni anche le attività di ripascimento delle aree del lungomare in cui è presente la sabbia, sulle quali saranno eseguite le consuete lavorazioni annuali di spianamento e sistemazione, in modo tale da creare le condizioni ottimali di accessibilità in acqua. Sul lungomare di San Girolamo si sta anche provvedendo a realizzare interventi di manutenzione del verde quali potature delle siepi contermini alla pista ciclabile e delle alberature. In autunno, è anche in previsione di integrare le alberature con nuovi esemplari in sostituzione di alcune seccatesi nei mesi scorsi.

Intervento a Torre Quetta

Come sottolineato dal sindaco, il prossimo intervento riguarderà Torre Quetta, e consisterà nella sostituzione del primo pontile. Per questo intervento è stata affidata la progettazione oltre ad essere stata preparata la documentazione utile per le autorizzazioni previste. Tutti questi lavori sono compresi in due appalti di manutenzione: l’“Accordo quadro manutenzione lidi e spiagge comunali 2020-2022” (contratti attuativi 4 e 5) e l’“Accordo quadro manutenzione lidi e spiagge comunali 2023-2024”. Gli interventi riguarderanno le seguenti spiagge della città: Pane e Pomodoro; l’area attrezzata adiacente ristorante Provolina a San Cataldo; Torre Quetta; l’area attrezzata adiacente spiaggia San Francesco a San Cataldo; l’area attrezzata ex Sciala San Michele a Palese-Santo Spirito; l’area attrezzata ex Ristorante Tommaso a Palese-Santo Spirito; l’area attrezzata posta tra Circolo finanziario e Lido Sun Beach a Palese - Santo Spirito; l’area attrezzata prospiciente lungomare C. Colombo via Cola di Cagno a Palese-Santo Spirito. Oltre ai lavori sulle spiagge sono previsti anche i seguenti interventi: il rifacimento cartellonistica ammalorata lungo la costa; la sistemazione della pedana in località “Pane e pomodoro”; la sistemazione delle ringhiere ammalorate; la sostituzione progressiva dei pontili in località “Torre Quetta” e “Pane e Pomodoro”; sistemazione accessi per persone diversamente abili sul lungomare con particolare riferimento alla località “Palese” e “Santo Spirito”. La città di Bari, nonostante il meteo inclemente di questo mese di maggio, che ha rischiato di rinviare tutto, si sta preparando per affrontare al meglio la stagione estiva.



Cercando anche di ovviare ad alcune problematiche che lo scorso anno non si era potuto risolvere, come appunto il problema pontili delle due spiagge cittadine principali, ovvero Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Il tutto sperando che la bella stagione voglia finalmente arrivare, così da poter sfruttare le spiagge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA