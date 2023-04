Si allungano i tempi per la riapertura dell’ex ristorante Reef sul lungomare di San Giorgio.

Il Comune aveva messo a bando la concessione della struttura per massimo 15 anni, procedendo ad una prima aggiudicazione provvisoria nei confronti della Teorema. Ma le verifiche non hanno dato esito positivo e ora il Comune ha avviato ulteriori controlli sul secondo classificato, Alterno di Tommaso Pepe: in caso di esito positivo si potrà procedere con l’affidamento.

I ritardi



Ma i tempi si allungano e la speranza di riaprire l’ex Reef per l’estate si sta affievolendo sempre più. Anche per il Trullo, altro stabilimento chiuso da anni e che è stato rimesso a bando dopo il primo andato deserto, i tempi sono sempre più ristretti: la gara scadrà la prossima settimana e, in caso di presenza di offerte, si procederà con la verifica delle stesse. Ma per questa estate probabilmente l’ex lido sempre a San Giorgio resterà ancora chiuso, anche perché in questo caso saranno necessari interventi importanti sulla costa. Il Comune ha però avviato altre due gare per dotare di punti ristoro le spiagge di Pane e pomodoro e quella di San Girolamo.



Nella giornata di ieri è stata indetta procedura di evidenza pubblica per la concessione per cinque mesi, dal 15 maggio al 15 ottobre, di due food truck da posizionare a Pane e pomodoro. L’attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria dovrà essere esercitata con apertura giornaliera almeno dalle ore 7 all’una di notte, prevedendo che, al termine di ogni giornata lavorativa e comunque non oltre l’una di notte, il concessionario dovrà spostare i relativi food truck in idonee aree di parcheggio.

Lassessore Palone



«Dopo l’esperienza dello scorso anno – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone - abbiamo cercato di semplificare e ottimizzare le procedure di gara riducendo le postazioni da tre a due e favorendo la partecipazione di più operatori economici per le singole postazioni. Crediamo - conclude - che questa rappresenti una delle più importanti opportunità economiche per gli operatori e un servizio fondamentale per i cittadini. Confidiamo quindi che chi sceglierà di partecipare alla gara per le concessioni sia fortemente motivato e consapevole dell’impegno che ci aspetta per offrire ai cittadini una spiaggia all’altezza delle loro aspettative».

Pronta anche la gara per il chiosco sul lungomare di San Girolamo, per il quale è decaduta la concessione dello scorso anno. Il secondo chiosco avrà lo stesso concessionario del 2021. La nuova concessione inizierà dal 15 maggio e potrà durare tre anni, limitatamente però ai periodi 15 maggio e 15 ottobre e riguarderà il chiosco situato sul lato sinistro della piastra sul mare. Si potranno vendere bevande e alimenti senza cottura in loco. Il canone posto a base di gara sarà pari a 10 mila e 132 euro per i tre anni.

Le verifiche



Sono invece in corso le procedure di verifica delle domande arrivate per le concessioni di quattro locali sulla piastra di San Girolamo (uno destinato anche alla ristorazione con offerta da parte di Impact Surf, due alle attività sportive con offerte da parte delle associazioni Big Air e Impact sport con Tana Onda surf e uno al sociale con l’offerta di Etnie, associazione di promozione sociale). Se le verifiche sulle offerte avranno esito positivo, questo sarà il primo anno di apertura dei locali sulla piastra.

I residenti nel frattempo chiedono però l’intervento dell’amministrazione per garantire una migliore manutenzione della spiaggia: larghi tratti sono stati distrutti dalle mareggiate, ci sono erbacce ovunque e pali della segnaletica caduti da mesi ormai. «Il degrado sul quartiere è troppo», denunciano i residenti.