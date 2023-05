Due offerte per gestire il lido "Il trullo": la prima gara era andata deserta

C'è una speranza per la riapertura dell'ex lido il Trullo sul lungomare di San Giorgio. Dopo la prima gara andata deserta, si è conclusa ieri la procedura per la seconda gara alla quale hanno partecipato due imprese. Ora il Comune farà partire le verifiche e le valutazioni, in modo da procedere al più presto (salvo intoppi) all'aggiudicazione della concessione.

L'area da affidare



L'area da affidare si sviluppa su 9.663 metri quadri di cui 8.650 adibiti a piazzali e spiaggia e lo spazio restante adibito a cabine, bar e ristorante e parcheggio coperto. Saranno necessari interventi di ristrutturazione che dovranno essere compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti, nonché rispondenti alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno, inoltre, necessari lavori di messa in sicurezza del relativo tratto di costa, fortemente instabile e soggetto a crolli per la presenza di cavità emerse o semisommerse causate dall'azione diretta del moto ondoso. I costi relativi a questi interventi e quelli derivanti da qualsiasi altra miglioria apportata al bene saranno interamente a carico del concessionario. L'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria spetta al concessionario, come pure gli oneri connessi con le utenze idrico - fognarie e di energia elettrica o gas.

Il canone



Il canone annuo posto a base di gara, pari a 19.201,04 euro, è stato determinato in base alla normativa vigente. Il concessionario dovrà corrispondere il canone offerto in sede di gara (il cui ammontare complessivo comprende sia il canone annuo posto a base di gara, sia l'importo rinveniente dal rialzo offerto), oltre all'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, pari al 10% del canone.



La valutazione delle due offerte ricevute sarà affidata a una commissione giudicatrice che procederà all'attribuzione, per ciascun partecipante, di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.Si allungano invece i tempi per l'ex Reef, sempre sul lungomare di San Giorgio. Il Comune aveva messo a bando la concessione della struttura per massimo 15 anni, procedendo ad una prima aggiudicazione provvisoria nei confronti della Teorema. Ma le verifiche non hanno dato esito positivo e ora il Comune ha avviato ulteriori controlli sul secondo classificato, Alterno di Tommaso Pepe: in caso di esito positivo si potrà procedere con l'affidamento.

Le altre gare



In fase di pubblicazione anche le due gare per dotare di punti ristoro le spiagge di Pane e pomodoro e quella di San Girolamo. La prima riguarda la concessione per cinque mesi, dal 15 maggio al 15 ottobre, di due food truck da posizionare a Pane e pomodoro. L'attività di piccola ristorazione, bar e caffetteria dovrà essere esercitata con apertura giornaliera almeno dalle ore 7 all'una di notte, prevedendo che, al termine di ogni giornata lavorativa e comunque non oltre l'una di notte, il concessionario debba spostare i relativi food truck in idonee aree di parcheggio. La seconda gara riguarda l'affidamento di un chiosco sul lungomare di San Girolamo per tre anni, ma esclusivamente per il periodo dal 15 maggio al 15 ottobre.



Infine, in fase di verifica le domande arrivate per le concessioni di quattro locali sulla piastra di San Girolamo: uno destinato alla ristorazione con offerta da parte di Impact Surf, due alle attività sportive con offerte da parte delle associazioni Big Air e Impact sport con Tana Onda surf e uno al sociale con l'offerta di Etnie, associazione di promozione sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA