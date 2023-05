Ex Ancora, ora c'è il bando. Il progetto: lido e ristorante e concessione demaniale per 20 anni

Dopo anni in stato di degrado e abbandono, l'ex Ancora di Palese si prepara ad una nuova vita. È stata infatti pubblicata online la determina per l'indizione della gara finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa, della durata minima di 15 e massima di 20 anni, per la gestione dell'area, già destinata precedentemente a ristorante, sul lungomare Tenente Nicola Massaro 2, a Palese. Al posto del rudere dell'ex Ancora, abbattuto la scorsa estate, potrà quindi sorgere una nuova struttura multifunzionale con spazi per le attività di balneazione e ristorazione. La concessione demaniale prevede che l'area demaniale marittima sarà infatti oggetto di interventi di riqualificazione paesaggistica e di ricostruzione edilizia.

Il sindaco Decaro



«Speriamo di poter sostituire al più presto, nella nostra mente, le immagini delle fiamme che avvolgevano l'ex Ancora con quelle del progetto che vedrà sorgere sul lungomare di Palese una nuova struttura multifunzionale in grado di offrire al quartiere e ai visitatori la possibilità di godere delle bellezze del lungomare - ha detto il sindaco Antonio Decaro -. Ora - ha continuato - si riparte con un nuovo progetto e una nuova idea di attività di ristorazione e balneazione: accessibile, polifunzionale e sostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Speriamo di accogliere l'interesse degli imprenditori che vorranno partecipare alla gara per la concessione di uno dei punti più conosciuti e frequentati della costa barese. Dal canto nostro, cercheremo di intervenire con tutte quelle attività che possano rendere più attrattivo e vivibile il quartiere e la costa».

L'immobile



Per quanto riguarda l'immobile si prevede una consistenza edilizia complessiva di 727 metri quadrati, con una riduzione della superficie occupata dal nuovo fabbricato rispetto al volume edilizio precedentemente esistente. In particolare, la nuova metratura ospiterà due funzioni distinte: una porzione del fabbricato sarà concepita per l'attività di bar/ristorazione e una porzione sarà destinata all'attività di deposito/noleggio di piccoli natanti, derive, sup, canoe, kayak, surf, windsurf, kytesurf e moto d'acqua elettriche, un'aula per le lezioni teoriche della scuola di vela, un'area sabbiosa attrezzata con ombrelloni e sdraio, un pontile per facilitare l'accesso in acqua e un'area destinata a parcheggio.



E' anche online sul sito del Comune di Bari la gara per l'affidamento del servizio di salvataggio a mare per le spiagge libere di Pane e Pomodoro e Waterfront di San Girolamo. Le offerte per aggiudicarsi l'appalto dovranno essere inviate telematicamente entro il 18 maggio prossimo. L'appalto, relativo alle stagioni balneari 2023-2024, richiede lo svolgimento di un servizio di salvataggio a mare da assicurare ininterrottamente dal 17 giugno al 10 settembre 2023 e dal 15 giugno all'8 settembre 2024, dalle ore 10 alle 18, per un totale complessivo di 172 giorni, di cui 86 nel 2023 e 86 nel 2024, secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA