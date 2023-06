La barca si ribalta: paura per le due persone che erano a bordo

In barca senza saper nuotare. Brutta avventura questa mattina a Bari per due persone che erano a bordo di una barchetta quando il natante, nei pressi del ristorante L'Incanto, si è ribaltato.

Il salvataggio

Sono stati due passati e due agenti della Municipale, sentendo le grida di richiesta di aiuto, a metterli in salvo. I passanti si sono tuffatio in mare ed hanno letteralmente trascinato a riva le due persone, una delle quali era maggiormente in difficoltà in quanto non sapeva nuotare.