Spari in zona Carbonara 2: in due a bordo di una bici elettrica feriscono un 51enne

Spari in zona Carbonara 2, quartiere non poi così periferico di Bari.

Nel pomeriggio lungo strada Boezio si sono sentiti alcuni colpi sordi: quelli di alcuni spari. Ad essere ferito alle gambe è stato un uomo di 51 anni. Sul posto, chiamate dai passanti, sono giunte le ambulanze del 118 che hanno allertato anche la Polizia. Immediatamente, sono partite le indagini degli agenti della Squadra Mobile per cercare di comprendere chi abbia sparato e soprattutto perché.

Da una prima ricostruzione l'evento non sarebbe ascrivibile alla criminalità organizzata. L'uomo, non originario di Bari, sarebbe stato colpito da due persone a bordo di una bici elettrica ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Di Venere, ma non sarebbe in pericolo di vita.