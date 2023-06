Carceri e sovraffollamento, il viceministro Sisto in visita a Lecce: «Notevole rinforzo di organico»

Carceri sovraffollate e polizia penitenziaria che non ce la fa più: in Puglia arrivano i rinforzi. Lo ha assicurato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto al termine della visita fatta al carcere di Borgo San Nicola, a Lecce.

Il viceministro

«C'è un prossimo rinforzo di organico notevole: vedremo di far dare a Lecce quanto più personale possibile, tenendo conto della situazione degli altri istituti perché è chiaro che si interviene secondo le scoperture». Sisto era accompagnato dal capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia Paride Mazzotta. «Il problema del sovraffollamento e della carenza di personale è simile in tutta Italia. Risolvere il problema della carenza del personale esige - ha aggiunto Sisto - chiaramente uno sforzo sinergico impegnativo che non può essere risolto con una semplice visita». «Dobbiamo fare in modo che le condizioni di vita carceraria siano in qualche maniera simili a quelle fuori dal carcere per fare in modo che quando si esce non si diventi peggiori di quando si è entrati».

I numeri

Attualmente nella struttura carceraria salentina sono 1100 i detenuti su 750 posti.

L'organico del personale carcerario tra agenti e assistenti è sottodimensionato di cento unità. «Preoccupa molto la situazione sanitaria. I medici e gli infermieri - ha concluso - sono a ranghi ridotti; i macchinari sono obsoleti e non funzionanti rendendo impossibile la prevenzione».