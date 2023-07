Hanno chiamato il 118, lamentando difficoltà respiratorie, ma in realtà l'emergenza più urgente era... una spiaggina rotta. Una chiamata impropria è arrivata agli operatori di Modugno appena qualche giorno fa, da una spiaggia di Bari. Al momento dell'arrivo sul posto i soccorritori hanno trovato due uomini, che erano in ottime condizioni e non avevano alcun problema di salute. La richiesta fatta agli uomini del 118 è stata: "Si è rotta la spiaggina, avete un cacciavite?".

APPROFONDIMENTI CARMIANO Malore in casa e non risponde al telefono per 24 ore: salvata dai carabinieri BAT Un bimbo di 10 anni rischia di annegare tra le onde. La madre per la paura è svenuta

La chiamata impropria

Più che uno scherzo, una chiamata di cattivo gusto. Anche perché in periodo estivo le chiamate si moltiplicano e spesso i mezzi di soccorso non bastano a coprire l'intero territorio. Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare la chiamata impropria e andar via.