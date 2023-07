Un bimbo di 10 anni rischia di annegare tra le onde. La madre per la paura è svenuta

Un bimbo di 10 anni rischia di annegare tra le onde. L'episodio questa mattina a Margherita di Savoia. La madre per lo spavento è svenuta. «È successo tutto in pochi minuti. Il bambino aveva difficoltà in acqua perché oggi c'è una corrente particolare. È però riuscito, nonostante avesse bevuto acqua di mare, a urlare e a chiedere aiuto. Il bagnino è intervenuto subito e l'ha tirato fuori in un attimo. Era cosciente ma impaurito e adesso sta bene come la sua mamma che si è sentita male per lo spavento» ha dichiarato ad Ansa Giuseppe Distaso, titolare del lido "Cocorito" di Margherita di Savoia.

Il precedente

L'episodio arriva a pochi giorni dalla morte di un bimbo di sei anni avvenuta, lo scorso 5 luglio, nelle acque antistanti il lido "Paradiso dei giovani". Sarà l'autopsia, prevista per lunedì prossimo, a stabilire le cause del decesso.

Il racconto del titolare del lido

«Il piccolo, che era a pochi metri dalla battigia in compagnia di alcuni amici, stava saltellando quando ha iniziato ad avere difficoltà ed è finito sott'acqua - riferisce Distaso - ha urlato e chiesto aiuto e il bagnino in servizio sulla torretta ci ha messo pochissimo a raggiungerlo e portarlo a riva.