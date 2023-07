Malore in casa e non risponde al telefono per 24 ore: salvata dai carabinieri

Anziana di 94 anni, colpita da malore in casa e salvata dai carabinieri di Carmiano e dai sanitari del 118. L’intervento dei militari, guidati dal luogotenente Daniele Chirizzi, si è registrato questa mattina intorno alle 10 a seguito di una segnalazione giunta da un parente dell’anziana, che vive fuori paese e non riusciva più a mettersi in contatto telefonico con la donna, che vive da sola da diversi anni, da oltre 24 ore.

I soccorsi

I carabinieri giunti sul posto, con il supporto dei soccorritori del 118, hanno aperto il portoncino d’ingresso e una volta in casa, entrati in camera da letto, hanno rinvenuto la signora in grave difficoltà per un malore accusato, forse il giorno precedente. Immediate le cure dei sanitari, che dopo i primi accertamenti, hanno trasportato in ambulanza l’anziana in ospedale per ulteriori controlli e il ricovero in reparto.