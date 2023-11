L’ultimo atto è stato firmato nei giorni scorsi dalla giunta e riguarda il progetto esecutivo per l’asilo nido “del mare” a Torre a Mare. È una corsa contro il tempo quella che il Comune sta compiendo in questi ultimi giorni per rispettare le tempistiche del Pnrr in merito ai cantieri per le nuove scuole a Bari che devono partire necessariamente entro la fine di novembre. E l’elenco è davvero lungo e riguarda sia scuole da ristrutturare sia da realizzare ex novo.

L'elenco delle strutture

C’è la scuola dell’infanzia Regina Margherita a Madonnella che sarà rimessa a nuovo con tre milioni e mezzo di euro. L’edificio di Madonnella diventerà un vero e proprio polo dell’infanzia: il secondo piano sarà ristrutturato e ospiterà le classi dai 3 ai 6 anni. Saranno inoltre riqualificati il primo piano e la restante parte dell’immobile per ospitare l’asilo nido per i piccoli da 0 a 3 anni. Su decisione della giunta gli alunni della scuola dell’infanzia sono stati trasferiti nel plesso Balilla in largo Carabellese, sempre a Madonnella. C’è la scuola dell’infanzia del centro storico, Diomede Fresa, che sarà ugualmente ristrutturata in tutti i suoi spazi interni.

Aggiudicati anche i lavori per i nuovi asili nido: La Rondine” in via Gentile (Japigia), “Del Mare” in via Morelli e Silvati (Torre a Mare), “Del Sole” in via Bartolo (Poggiofranco), “La Nave” in via Lanave (San Paolo), “Le Fiabe” nei pressi di via Minervino (Palese) e “Il Fiore” nell’area tra la SP73, via Cacudi, il commissariato della polizia di Stato e l’I.C. Grimaldi - Lombardi (San Paolo).

Cinque delle citate strutture saranno realizzate ex novo su suoli di proprietà comunale per rispondere al bisogno di un servizio pubblico fondamentale per la cura della prima infanzia e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, mentre, nel caso dell’asilo “La nave”, si procederà all’adeguamento e rifunzionalizzazione della scuola dell’infanzia esistente. I cinque nuovi asili saranno realizzati per un importo di 2 milioni e 612mila euro ciascuno; per la riqualificazione dell’asilo “La nave”, invece, è previsto un importo di due milioni e 321mila euro. Sono invece partiti gli interventi per la realizzazione del nido aziendale del Policlinico di Bari. In totale i nuovi nidi permetteranno di mettere a disposizione delle famiglie altri 600 posti.

«Tutti i cantieri delle scuole dovranno essere consegnati entro novembre – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – perché queste sono le tempistiche previste dal Pnrr. A ruota nei prossimi giorni avremo i verbali di consegne e l’avvio dei cantieri, uno per uno. Tutti ad eccezione dell’Anna Frank che rientra sempre con fondi Pnrr ma in un diverso finanziamento e in quel caso c’è tempo ancora qualche mese per la cantierizzazione».

L’Anna Frank sarà completamente demolita e ricostruita. L’importo del progetto aggiornato al nuovo prezzario regionale registra, rispetto al precedente (finanziato nella misura di 6 milioni e 700mila euro), un incremento di circa due milioni di euro. Il nuovo edificio sarà sviluppato a forma di “C”, su tre livelli. Il complesso scolastico ospiterà sei classi della scuola d’infanzia e sedici della scuola primaria. Inoltre disporrà di una palestra seminterrata, laboratori didattici, un refettorio, una biblioteca, un giardino didattico coperto e un giardino di competenza della scuola primaria. Gli accessi alle due scuole saranno separati.

Il Comune ha indetto una procedura per individuare un edificio da affittare dove sistemare gli alunni dell’Anna Frank durante i lavori di realizzazione del nuovo plesso. Non si esclude l’ipotesi anche di posizionare strutture prefabbricate in un suolo vicino all’attuale scuola a Poggiofranco.

