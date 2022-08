Nidi e scuole, oltre 300 milioni per la Puglia

«Alla Puglia sono stati assegnati 311.304.741 euro per la realizzazione di nuovi edifici da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia. I fondi, che si sommano a quelli già attribuiti sempre per la fascia 0-6 anni nelle scorse settimane, derivano dalle risorse europee Next generation Eu, stanziate nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Lo spiega Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione. «Ai tre miliardi inizialmente previsti - precisa - si è aggiunta un'integrazione di 108 milioni da parte del ministero dell'Istruzione che ha permesso di finanziare altri interventi, compresi i progetti con punteggio pari merito. Un risultato davvero importante per contribuire a ridurre i divari territoriali esistenti nel Paese».

Al Sud il 55% dei fondi

«Va sottolineato - aggiunge - come al Mezzogiorno sia stata destinata una quota del 55% dei fondi per ciò che riguarda gli asili nido, un settore in cui le regioni meridionali scontano uno storico ritardo: l'attenzione riservata alla Puglia è stata massima. Assicurare una rete di servizi efficiente e capillare è fondamentale per il benessere delle famiglie e per incrementare le quote di lavoro femminile, che in alcuni contesti risente drammaticamente dell'assenza di strutture di supporto». «Azioni concrete - conclude Sasso - per cui ci siamo impegnati con tutte le nostre energie»