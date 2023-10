Quali sono i bonus per il 2024? Dall'asilo nido alle ristrutturazioni edili, tutti i requisiti

Bonus che vanno, bonus che restano, superbonus sempre meno super, bonus depotenziati. o scenario è in continuo movimento: salta il bonus per le case green mentre viene depotenziato il bonus mobili. Il contributo per i 18enni resta, ma con paletti legati al reddito e al merito. Vengono invece prorogate le agevolazioni per i mutui prima casa per i giovani e viene rafforzato il bonus asili nido. È questa la mappa dei bonus per il 2024 che prende forma in base alle risorse stanziate o meno nella legge di bilancio. Ecco come cambiano le varie agevolazioni.