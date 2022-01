Automotive, produzione e occupazione. I sindacati chiedono un tavolo regionale per il gli sviluppi del settore

Safety Car, iniziativa nazionale organizzata dalla Fiom Cgil, sbarca anche in Puglia. Al centro del tavolo tecnico promosso dalla sigla sindacale il tema dell’occupazione nel settore dell’automotive. Un mondo che in Italia prima del Covid contava un indotto di circa 925mila euro all’anno e che solo in Puglia vanta numeri di occupazione in crescita rispetto al resto del Mezzogiorno, con l’1,51% di addetti occupati nelle attività di ricerca e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati