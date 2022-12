Maldarizzi Automotive: porte aperte anche durante le festività

Quest’anno più che mai c’è voglia di calarsi nelle magiche atmosfere del Natale. Maldarizzi Automotive non si ferma mai e anche durante le feste tiene aperte le porte dei suoi bellissimi locali aziendali. Il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, presidente della azienda, guarda al futuro dopo aver lasciato alle spalle il blocco delle vendite nel periodo della pandemia. È Natale ed è anche tempo di bilancio di fine anno.



Di che cosa si occupa la vostra azienda e quali servizi offrite ai vostri clienti?

«Maldarizzi Automotive dal 1979 è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi in Puglia e Basilicata. L’azienda si occupa di vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, assistenza e ricambistica dei più importanti brand automobilistici. Maldarizzi Automotive costruisce cultura sul tema della mobilità per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Impegno, solidità, professionalità, consapevolezza, disponibilità, trasparenza, innovazione sono i valori che da sempre contraddistinguono la Vision della società. Attraverso l’impegno costante, la seniority acquisita nel tempo e la solidità dimostrata sul campo, l’obiettivo è essere il punto di riferimento nel campo automotive e sui servizi per la mobilità. La trasparenza è rivolta a tutti gli interlocutori: clienti, fornitori e partner commerciali».



Quali sono i vostri brand?

Tanti i top brand del settore: «Lamborghini, BMW, BMW M, MINI, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, Smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional. INEOS Grenadier».



Durante le festività natalizie è prevista qualche iniziativa per i clienti?

«Durante le festività continuano i nostri eventi legati al mondo automotive e le promozioni dedicate proprio al periodo natalizio. Sono diversi gli appuntamenti pensati per i nostri clienti: l’arrivo della Maldarizzi Automotive a Lecce con il temporary store in via Braccio Martello 1/D, alla presenza delle principali autorità, un cocktail di apertura per avvicinarsi ai clienti salentini e annunciare la sede sales e after sales di Lecce e dei nuovi brand rappresentati (MG, Smart #1 e Ineos Grenadier).

L’adrenalina nel testare le nostre Jeep sul truck al Centro Commerciale Mongolfiera Matera Venusio. Il ritorno dell’albero Maldarizzi Automotive in Piazza dell'Odegitria, Cattedrale di San Sabino a Bari, un simbolo natalizio di luce e di speranza. L’accensione è stata accompagnata dalla musica e dalle voci di 150 bambini provenienti da sei diverse scuole elementari, un coro che si è elevato dalle scale della Cattedrale di San Sabino.

Il lancio della BMW i7 presso il Ristorante Pashà di Conversano, con il reveal dell’auto, l’aperitivo a Km0 e il dialogo con il giornalista de Il Sole 24 Ore Domenico Palmiotti e l’influencer Aldo Ricci su sostenibilità ed elettrico.

L’experience di guidare INEOS Grenadier su un percorso off-road, con il supporto di piloti professionisti durante l’Ineos Grenadier Experience Roadshow a Borgo San Marco a Fasano.

L’anteprima della nuova Smart #1 che fa tappa nelle varie sedi Maldarizzi, tra cui la nuova sede leccese, con la possibilità di effettuare il test drive della versione Pro+ e l’expo in Largo Adua a Bari con aperitivo».



Dipendenti felici è sinonimo di aziende più produttive.

«Nella nostra tradizione natalizia rientra anche un evento dedicato alle persone dell’azienda: la nostra convention di Natale; si tratta di un modo per dedicarci un momento solo per noi, per fare un punto dell’anno che sta per volgere al termine, pensare ai progetti futuri e trascorrere del tempo insieme di qualità. Un’azienda felice migliora anche la sua capacità di ascolto nei confronti dei clienti. Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità è sufficiente seguire le nostre pagine social e il nostro sito maldarizzi.com».



Negli ultimi due anni il Natale è capitato nel pieno della pandemia, com’è stato il comportamento dei clienti?

«C’è stata una prima contrazione legata all’andamento del mercato complessivo. Le chiusure prima, la paura poi, ha bloccato le vendite in un primo momento. La situazione si è poi man mano modificata, nonostante lo scenario generale di crisi che rispetto ad anni precedenti vede comunque un calo nelle vendite. Nel nostro settore il Natale non è un tempo discriminante per osservare il comportamento dei clienti, l’acquisto di un’auto non è così di frequente legato a un regalo natalizio».



Vi aspettate una maggiore affluenza quest’anno?

«Staremo a vedere».



Permettete di effettuare giri di prova con le auto?

«Assolutamente sì, crediamo che i test drive siano alla base della customer experience».