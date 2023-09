Le concessionarie auto verso una nuova visione di mobilità

Nel contesto di un mondo in costante evoluzione, l'industria automobilistica continua a svelare nuove prospettive e sfide avvincenti e si trova al crocevia di cambiamenti epocali: da veicoli elettrici, passando per le innovazioni digitali, il mondo automotive sta attraversando una rivoluzione senza precedenti. In questo panorama in rapida evoluzione, le concessionarie automobilistiche emergono come ancore fondamentali che collegano le aspettative dei clienti con la realtà di un mercato in continua trasformazione. Oltre a fungere da realtà di consulenza per l’acquisto, le concessionarie svolgono un ruolo sempre più cruciale nell'educare i clienti sulle nuove tecnologie, nell'offrire esperienze personalizzate e nell'accompagnarli lungo il viaggio verso la mobilità del futuro.

Un legame territoriale all’insegna dell’innovazione

Il Gruppo Autosat rappresenta nel Salento il gruppo Stellantis, dR Automobilies e Toyota. La società nasce nel 2002 dalla fusione di tre storiche concessionarie salentine, che mettono a disposizione l’ultracentenaria esperienza di Acquaviva Motori, fondata nel 1920, per soddisfare le esigenze della vasta clientela.

Un impegno portato avanti con passione dai titolari Marina Acquaviva, Giorgio Tamborino Frisari e Giorgio Simeone che da sempre hanno investito e creduto nel forte legame con il territorio in cui operano, supportando eventi ed iniziative avviate in collaborazione con le più importanti realtà locali, non solo del mondo automotive ma di tanti altri settori: dal cinema allo spettacolo, dalla solidarietà al mondo sportivo.

Un lavoro attento e curato in ogni dettaglio che ha portato l’intero Gruppo ad avviare legami forti e capillari con il territorio offrendo ogni giorno servizi di qualità ed affrontando ogni sfida sempre con grande ottimismo e professionalità. Una realtà con una storia intensa, che nel corso degli anni ha ottenuto tantissimi riconoscimenti sia locali che nazionali, partendo dal rapporto di fidelizzazione creato con il cliente finale che varcando la porta delle diverse sedi del Gruppo si sente sempre a casa propria.

Dall’acquisto alla sostenibilità: verso un nuovo concetto di mobilità

Un impegno che non ha mai smesso di evolversi in virtù di una nuova idea di mobilità: fluida, integrata e smart. Sull’onda di questa filosofia, oltre a proporre l’acquisto di proprietà della vettura, il Gruppo prospetta molteplici soluzioni alternative per disporre di un mezzo in linea con l’attuale richiesta di mercato. In quest’ottica sono nati i diversi brand che si occupano di Rent, con soluzioni a breve, medio e lungo termine anche di marchi esterni a quelli rappresentati.

L’intero Gruppo Autosat si pone degli alti standard di performance e servizi: questo richiede un costante investimento in nuove risorse e attività di formazione, digitalizzazione e ideazione di nuovi ambiti operativi.

Da questi presupposti nasce la decisione di ampliare la partnership che inizialmente legava il Gruppo Autosat a Stellantis con tutti i suoi marchi automobilisti (Fiat, Lancia, AlfaRomeo, Jeep, Fiat Professional e Abart) anche a Toyota (con la Concessionaria Start Point per le province di Lecce, Brindisi e Taranto) e ad includere anche dR Automobiles, la giovane realtà emergente Made in Italy, dall’impareggiabile rapporto qualità-prezzo. Scelte che permettono oggi al Gruppo di proporre alla numerosa clientela conquistata con impegno e tanto lavoro nel corso di tutti questi anni una vasta scelta di soluzioni: dalla mobilità classica a quella ibrida ed elettrica, con un occhio rivolto verso la salvaguardia dell’ambiente e del futuro. Un lavoro svolto nel rispetto della tradizione, dell’innovazione e della cura del dettaglio che vede ogni giorni i diversi componenti del Gruppo lavorare con grande professionalità in ogni singola fase dell’impegno aziendale: dal primo incontro alla vendita dell’autovettura/mezzo commerciale al post vendita.

Il cliente al centro dell’attenzione

Il tesoro dell’intero gruppo sono, infatti, i propri clienti che, momento dopo momento, si recano presso le singole sedi del Gruppo per affrontare al meglio l’evolversi delle proprie esigenze. Ed è questa una delle peculiarità vincenti dell’intera squadra: saper fornire sempre la migliore risposta alle diverse richieste grazie alla grande professionalità alla cura ed agli strumenti messi in campo dal Gruppo. Un’attenzione sottolineata dall’attenzione posta alle nuove e giovani risorse, in modo da dare forma al loro futuro, sempre con Autosat vicino.

Per maggiori informazioni sul Gruppo Autosat è possibile visitare il sito web www.gruppoautosat.com