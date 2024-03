La nuova frontiera della mobilità sostenibile a Lecce

Nel corso degli ultimi tempi, si è posto sempre più l’accento sull’impatto della mobilità tradizionale sull’ambiente. Un percorso che ha creato nella società un crescente senso di consapevolezza, trainato anche dalle scelte delle istituzioni di abbracciare il cambiamento sostenibile e abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili per abbattere le emissioni nocive causate dagli autoveicoli con motore a combustione.

Attraverso importanti investimenti in ricerca e sviluppo si è giunti, dunque, a nuove tecnologie come i veicoli ibridi ed elettrici, passi fondamentali per perseguire la necessità di preservare il pianeta e assicurare così un futuro migliore alle future generazioni.

Maldarizzi Automotive in prima linea nella mobilità sostenibile

Tra le realtà che hanno scelto di farsi parte integrante del percorso verso la mobilità sostenibile c’è anche Maldarizzi Automotive, affermata concessionaria automobilistica d’avanguardia, punto di riferimento in Basilicata e Puglia. Grazie ai molti anni di esperienza e formazione costante, volta ad abbracciare i concetti di sostenibilità e le innovazioni, continuando ad andare incontro alle esigenze di automobilisti e appassionati, Maldarizzi contribuisce in modo attivo al cambiamento.

La recente inaugurazione della nuova sede a Lecce punta proprio a rispondere alle attuali esigenze di un mercato in costante evoluzione. Un luogo che accoglie chi desidera avvicinarsi anche alle auto sostenibili o vuole scoprire le ultime novità del settore supportato dalla professionalità e la qualità del servizio offerto da Maldarizzi Automotive.

Nuovi modelli Skoda

In questo contesto, Maldarizzi è orgogliosa di presentare e accogliere nel proprio showroom anche i nuovi modelli firmati da Skoda. La gamma di vetture proposta copre ogni esigenza, mantenendo un design elegante e prestazioni all'avanguardia.

Tra i modelli di punta c’è il nuovo SUV Skoda Kodiaq, capolavoro di ingegneria che offre un'esperienza di guida senza precedenti. Si tratta di un SUV innovativo che ha riscosso successo tra automobilisti ed esperti grazie a una linea dinamica e imponente che evoca raffinatezza.

Un’auto spaziosa e progettata tenendo la massima cura nei dettagli, senza tralasciare comfort e adattabilità. Il tutto, offrendo un'esperienza di guida straordinaria, grazie a motori potenti e efficienti, sistemi avanzati di assistenza alla guida e tecnologie innovative.

Enyaq è, invece, l’ultima arrivata in casa Skoda. Una proposta che porta con sé tutta una serie di incredibili novità. È disponibile in due versioni Enyaq ed Enyaq coupé e promette un'esperienza di guida senza eguali, un software della centralina ottimizzato migliora, inoltre, efficienza e autonomia massima.

Ma non è tutto, perché è disponibile anche la nuova Skoda Fabia Young Edition. Compatta e adatta ai neopatentati, rappresenta un'opzione ideale per coloro che cercano stile, sicurezza senza rinunciare alla convenienza. Un modello che rimarca una volta di più l'impegno di Maldarizzi Automotive verso i giovani e che unisce uno stile dinamico a caratteristiche di sicurezza avanzate, offrendo ai giovani automobilisti una soluzione ideale per iniziare il proprio viaggio nel mondo della guida.

Skoda sempre più sostenibile

Inoltre, il recente rebranding della casa automobilistica testimonia la volontà di continua evoluzione e adattamento alle esigenze del mercato e alle sfide del domani. Skoda, infatti, sta vivendo un emozionante rinnovamento che segna un importante passo avanti nella sua identità aziendale. Il marchio ceco ha presentato una nuova brand identity che si distingue per il suo design moderno e distintivo. Il rebranding comprende un nuovo logo lettering che utilizza una tipografia simmetrica e forme rotonde con bordi, mentre il simbolo della freccia alata è stato sottoposto a una raffinata trasformazione.

La casa automobilistica ha, inoltre, deciso di introdurre due nuove tonalità di verde nelle sue proposte di colorazione, per dare visibilità concreta dell’impegno verso l’elettromobilità e la sostenibilità. Il rinnovamento compiuto da Skoda è il riflesso della volontà del marchio di rispondere alle aspettative ed esigenze degli automobilisti. Un nuovo look accattivante che farà da cornice all’azienda nel percorso verso il futuro.

Sicurezza e intrattenimento

La sicurezza è sempre stata una priorità per Maldarizzi Automotive e, proprio per questo, ha in serbo nuovi modelli Skoda dotati di tecnologie all'avanguardia che garantiscono un'esperienza di guida sicura e confortevole. Dai sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione alla connettività avanzata, ogni dettaglio è stato studiato per offrire la massima protezione e il massimo divertimento durante qualsiasi tipo di viaggio.

Maldarizzi Automotive questo mese offre una promozione commerciale imperdibile per i clienti interessati ai nuovi modelli Skoda. Skoda Fabia Young Edition a soli 149 euro al mese, in 36 rate, anticipo di 2800 euro, TAN 2,49%, TAEG 3,72%. Skoda Kamiq a soli 179 euro al mese, in 36 mesi, anticipo di 2800 euro, TAN 2,49%, TAEG 3,72%.

Nuova sede e valori radicati in Maldarizzi S.p.a.

Maldarizzi Automotive è anche Skoda a Lecce. La nuova sede in viale Portogallo 16 è stata inaugurata il 25 novembre alla presenza del Presidente della Maldarizzi Automotive S.p.a., il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, del Sindaco di Lecce dott. Carlo Salvemini, autorità e amici.

L’apertura della sede sales e after sales di Lecce è stata annunciata a dicembre 2023 nel temporary store di via Braccio Martello.

Dal 1979 Maldarizzi Automotive è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi in Puglia e in Basilicata. L’azienda si occupa di vendita di auto nuove, usate, km0, servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, assistenza e ricambistica dei più importanti brand automobilistici.

Maldarizzi Automotive costruisce cultura sul tema della mobilità per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Impegno, solidità, professionalità, consapevolezza, disponibilità, trasparenza, innovazione sono i valori che da sempre contraddistinguono la Vision della società. La trasparenza è rivolta a tutti gli interlocutori: clienti, fornitori e partner commerciali.

Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, Morgan Motor, Mercedes-Benz, AMG Performance Center, Mercedes-Benz V e Vans, smart, MG Motor, Stellantis per FIAT, JEEP, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e FIAT Professional, INEOS Grenadier, Skoda, assistenza per BMW e MINI. Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l'usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine. Per maggiori informazioni: www.maldarizzi.com