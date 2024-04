Nuovi orizzonti su quattro ruote da Maldarizzi Automotive: arrivano Škoda Scala e Kamiq

Lecce ha accolto con entusiasmo le nuove Škoda Scala e Skoda Kamiq presentate con orgoglio dalla concessionaria Maldarizzi Automotive. Con focus su design raffinato e prestazioni sostenibili, questi modelli proposti in versione rinnovata dall’affidabile e apprezzata casa automobilistica ceca, ridefiniscono i canoni del comfort del vivere la guida e lo stare in auto, consolidando la presenza di Skoda sul mercato dei veicoli compatti e dei SUV urbani.

Un design rinnovato e accattivante

Linee rivisitate e ridisegnate pensando al futuro sono il primo dettaglio di ammodernamento che salta all’occhio sui nuovi modelli, con un design più dinamico per Škoda Scala e una maggiore presenza, in stile “SUV” per Škoda Kamiq. I paraurti dinamici e il frontale con calandra più assertiva rendono accattivante e moderno il design delle ultime versioni dei due modelli firmati Škoda. Ma l’evoluzione non è solo estetica. Il cambiamento racchiude e si concretizza, infatti, in soluzioni tecnologiche di livello avanzato come, per esempio, i nuovi fari a led Matrix che garantiscono una visibilità altamente migliorata riducendo al contempo il rischio di abbagliamento.

Esplorando l’abitacolo, poi, si entra in contatto con un concetto orientato in modo deciso verso il futuro, veicoli dotati di tecnologie all’avanguardia, a partire dalle nuove tecnologie Simply Clever e dai rinnovati schermi digitali che dominano e impreziosiscono il cruscotto, offrendo all’utente un’interfaccia accessibile e intuitiva da cui gestire in semplicità tutte le funzionalità disponibili. L’impegno sostenibile si Skoda trova seguito nell’utilizzo di materiali di recupero accuratamente selezionati e impiegati per finiture impeccabili. Una risposta concreta per il percorso intrapreso dal marchio ceco a sostegno della sostenibilità ambientale.

Prestazioni aggiornate per un futuro sostenibile e sempre più sicuro

Škoda Scala e Škoda Kamiq sono state ideate secondo le più moderne possibilità offerte dal mercato in tema di motorizzazioni che sfruttano la tecnologia evo2 con tre motorizzazioni con potenze che vanno dai 95 ai 150 CV. Della gamma fanno parte 1.0 TSI e 1.5 TSI, quest’ultimo dotato di un nuovo sistema di disattivazione dei cilindri che regala una guida efficiente e, soprattutto, dinamica, sempre nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Ma essere sostenibili non significa rinunciare alle prestazioni, anzi. Le nuove Skoda Scala e Skoda Kamiq sanno, infatti, regalare un senso di grande soddisfazione alla guida, ma con un occhio di riguardo a consumi ed emissioni, assicurando allo stesso tempo una risposta vigorosa e dinamica del motore.

La sicurezza continua a giocare un ruolo di primo piano nella missione di Škoda, che con Scala e Kamiq rinnova e fa crescere anche le prestazioni per una guida in completa tranquillità. In tal senso, Scala e Kamiq possono contare su scocche ultra-resistenti e su una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida che garantiscono protezione e tranquillità in ogni circostanza: dalla frenata automatica d'emergenza al riconoscimento dei segnali stradali, ogni viaggio si svolge sotto il segno della sicurezza.

Maldarizzi Automotive: un partner di fiducia

Presso Maldarizzi Automotive è possibile vivere l’esperienza offerta dalle nuove Škoda Scala e Skoda Kamiq. La concessionaria si conferma, inoltre, centro di assistenza all'avanguardia, per manutenzioni meticolose, opzioni di finanziamento vantaggiose, noleggio, promozioni e pacchetti assicurativi su misura. Questo approccio completo assicura a ogni cliente la possibilità di godere della sua Škoda in massima serenità. Il tutto in un’ambiente cordiale e competente che ha nella sede di viale Portogallo, 16 a Lecce un importante punto di riferimento per gli automobilisti in cerca di un veicolo di ultima generazione, come le nuove Škoda Scala e Škoda Kamiq, disponibili per il test drive. Per maggiori informazioni e prenotare la propria esperienza di guida con Maldarizzi Automotive è possibile visitare il sito maldarizzi.com o contattare direttamente la concessionaria al 080 532 2212.