Autismo, nel Barese due ragazzi assunti a tempo indeterminato da Megamark: «Siamo felicissimi»

Ieri è stata una giornata speciale Emanuele Bove e Bernardo Valente, entrambi 21enni e affetti da disabilità: dopo essere stati selezionati dall'avviso pubblico promosso da Trani Autism Friendly e un periodo di tirocinio all'interno del gruppo Megamark, hanno firmato il loro contratto diventando, a tutti gli effetti, dipendenti. Una notizia che arriva in concomitanza della Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo.

La felicità

«Sono al settimo cielo», ha commentato stamattina Bernardo Valente, autistico ad alto funzionamento, assunto come apprendista impiegato part time negli uffici della società. Il giovane è anche iscritto alla facoltà di Ingegneria informatica: «sarà un'esperienza molto importante sia a livello formativo che professionale ha spiegato -. Il tirocinio è già stato molto bello per me, è un lavoro che ha bisogno di attenzione e precisione e voglio farlo al meglio, per sentirmi parte del mondo e non un semplice spettatore».

Benny, come lo chiamano tutti, è felicissimo: «Mi piace molto quello che faccio e mi trovo benissimo con i colleghi. Voglio ringraziare tutti per questa opportunità che apre davvero le porte al mondo della disabilità: ogni essere umano merita dignità e rispetto. Dopo anni di lotte, incomprensioni e difficoltà, siamo ad una svolta, al sorpasso delle barriere».

«È un'opportunità bellissima e ringrazio tutti coloro che hanno permesso che si realizzasse un sogno», ha fatto eco Emanuele Bove, ragazzo con disabilità intellettiva, assunto come apprendista commesso part time nel supermercato Dok in via delle Tufare a Trani.

«Mi piace quello che faccio, mi occupo di mettere a posto la merce negli scaffali, e questo mi permette di essere a contatto con i clienti, sono a mio agio sia con loro che con i colleghi. Sto imparando tanto e ogni giorno è bellissimo svegliarsi per andare a lavoro».

Il progetto che ha permesso a Benny e Emanuele di entrare nel mondo del lavoro è stato possibile grazie ad un protocollo d'intesa siglato tra Megamark, Asl Bt e Comune di Trani: «Ci auguriamo ha detto il vicesindaco e promotore del progetto, Fabrizio Ferrante - che questa iniziativa possa essere di ispirazione per tante altre amministrazioni e aziende illuminate, per dare una chance non privilegiata a ragazzi straordinari».

«Per noi è stata una scommessa vinta sin dall'inizio, non abbiamo mai avuto timore di introdurre ragazzi cosiddetti speciali nel nostro organico - ha commentato Dino Mansi, responsabile delle risorse umane del Gruppo Megamark -: si può investire sulla bravura di tanti ragazzi pronti ad impegnarsi, come d'altronde dobbiamo far tutti».